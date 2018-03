Stadlander mist gemeente in wijken Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Woningcorporatie Stadlander mist de aanwezigheid van de gemeente in de wijken van de stad. Dat zegt Ton Ringersma, de hoogste baas van de grootste woningcorporatie in de regio Bergen op Zoom, aan de vooravond van de verkiezingen.

Hij is de pen geklommen. Heeft een boodschap aan alle politici die straks voor de komende vier jaar de dienst gaan uitmaken. Specifiek gericht op Bergen op Zoom. ,,Leefbare wijken en kernen dragen bij aan een prettig woonklimaat. Om de leefbaarheid op orde te houden is voeling en contact met de wijk nodig. Op die manier kan beter ingespeeld worden op signalen als een leefomgeving achteruit dreigt te gaan.''

Bereikbaar

Maar in Bergen op Zoom heeft hij 'de structurele aanwezigheid van de gemeente in de wijk afgelopen jaren helaas zien teruglopen'. Terwijl volgens Ringersma het beter is te voorkomen is beter dan genezen. ,,Gemeente, corporatie en welzijnsinstellingen moeten in de wijken aanwezig zijn. Wellicht niet om de hoek, maar wel zo dat ze bereikbaar zijn.''

Ringersma staat niet alleen in zijn kritiek. In de problemen die rondom de jaarwisseling speelden rond het Zonneplein stelde wijkagent Paul Gabriëls dat het contact met wijken verloren is gegaan door jarenlange bezuinigingen. ,,Vroeger had je wijktafels, preventieprojecten voor jongeren. Die projecten missen we enorm. We zijn de binding met buurten kwijtgeraakt. Wat het probleem is met de jongeren? Dat we ze niet kennen, dat we niet vaak genoeg achter voordeuren komen'', zei hij enige tijd geleden in deze krant. Een groep jongeren terroriseerde het Zonneplein wekenlang. Inmiddels lijkt de rust weergekeerd.

Bezuinigingen

Volgens Bert Jansen, de woordvoerder van Stadlanderbaas Ringersma, is de gemeente Bergen op Zoom door alle bezuinigingen minder zichtbaar geworden. Terwijl een corporatie als Stadlander steeds minder mag als gevolg van landelijk beleid. Zich toch vooral moet beperken tot de verhuur van woningen. ,,Voor bewoners is dan de vraag bij wie ze aan de bel moeten trekken als er problemen zijn. Gezien alle bezuinigingen van de gemeente waarbij er onder meer wijkhuizen zijn gesloten is voor ons de vraag: zijn we wel goed bezig?''

En dat is volgens hem de kern van de boodschap van Ringersma. ,,Wij kijken naar de langere termijn. We proberen in de wijken een goede structuur op orde te houden.''