Stadlander lijkt vleermuizen in stinkpand de baas: Sloop volgt komend voorjaar

Het pand waar vroeger de Meubelgigant in zat, staat al langer op de nominatie voor sloop. Het staat al sinds 2008 leeg, de buurt klaagde al tijden over stank. Daarop heeft Stadlander het pand vorig jaar van binnen helemaal gestript. Aansluitend zou het gesloopt worden, vleermuizen staken daar een stokje voor. De beschermde diersoort had er zijn intrek genomen.

Aantal vleermuizen niet toegenomen

Stadlander plaatste daarop nestkasten in de directe ongeving. Uit het laatste flora en fauna onderzoek blijkt dat het aantal vleermuizen niet is toegenomen. ,,Dat is voldoende om bij de OMWB een ontheffing voor sloop aan te vragen. We hopen dat die dit najaar afgegeven wordt, maar het is druk bij de omgevingsdienst.”

Als de ontheffing binnen is, moet Stadlander eerst voorbereidingen voor de sloop treffen. ,,We moeten het pand hermetisch afsluiten zodat vleermuizen er niet meer in kunnen.” Als alles meezit is die klus voor de winter geklaard. ,,Maar in de wintermaanden mogen we niet slopen, ook vanwege de wet op de flora en fauna.”

Bouw van zestien woningen

Slopen gebeurt dus op zijn vroegst in het voorjaar van 2022. Uiteindelijk is het plan om er samen met Hazenberg Bouw, die mede-eigenaar is, zestien woningen te bouwen. Ook komt er een voetgangers- en fietsverbinding tussen de Halsterseweg en de wijk Tuinwijk.