Stadlander in Bergen op Zoom houdt minima weer uit de wind: huur blijft gelijk

Scheefwoners

Scheefwoners, mensen die een hoger inkomen hebben dan de huurgrens en toch in een huis van Stadlander wonen, worden hard aangepakt. ,,De sterkste schouders dragen de grootste lasten. Dat is de gedachte. Door deze groep extra te belasten kunnen we de minima ontzien. Ook willen we scheefwoners zo stimuleren een andere woning te zoeken", zegt woordvoerder Ria van Gils van Stadlander. Uitzondering vormen de scheefwoners in de wijken die nu worden vernieuwd. Dat zijn Gageldonk-West en Fort-Zeekant in Bergen op Zoom, Vogelenzang in Halsteren en Sint Maartensdijk-West. Zij zien hun huurverhoging 'beperkt' tot 4 procent. Ook de 'veelverdieners' die een AOW-uitkering genieten of een huishouden bestieren dat uit vier of meerdere personen bestaat, worden ontzien. Hun huur stijgt met 1,8 procent.