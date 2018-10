Stadlander bouwt nog eens 46 woningen in Halsteren

Dat vertelt woordvoerster Ria van Gils. Het college van Bergen op Zoom heeft onlangs groen licht gegeven voor het plan. De woningen liggen in het verlengde van de plannen voor het Zuneha-terrein in Halsteren, vertelt Van Gils. ,,Voor die twee locaties samen hebben we in totaal 85 huizen op het oog. Op het terrein van Zuneha komen 39 woningen, dus dan blijven er nog 46 over.‘’

Finch-woningen

Hoe de huizen er precies gaan uitzien, is nog niet bekend. De plannen moeten nog verder uitgewerkt worden. In een voorlopig overzicht is wel rekening gehouden met onder andere twaalf levensloopbestendige woningen en 24 Finch-woningen. Dat zijn kleine studio’s met een lage huur voor een of twee personen. Dat is opvallend, omdat Stadlander eerder deze maand bekend maakte de woningen niet meer in Steenbergen te willen bouwen. Tot ongenoegen van de gemeente. ,,We denken dat de markt in Halsteren anders is‘’, zegt Van Gils. ,,Halsteren ligt meer tegen stedelijk gebied aan en we vermoeden dat er daarom wel behoefte zal zijn aan woningen voor een of twee personen.’'

Marktonderzoek moet dat nu gaan uitwijzen. ,,We gaan onderzoeken waar er in Halsteren behoefte aan is. Als dat onderzoek is uitgevoerd, kunnen we ook pas precies zeggen welke huizen we gaan bouwen‘’, zegt de woordvoerster.

Meer plannen

De locatie aan de Wouwseweg is al langer in beeld voor woningbouw. Er zijn al meerdere plannen voor gepresenteerd. ,,Maar die zijn allemaal gestorven in schoonheid‘’, zegt Van Gils. ,,Ze zijn niet uitgevoerd. Daarom zijn we teruggegaan naar de tekentafel en daar is dit plan uitgerold.‘’

Stadlander werkt voor het project samen met Novaform, een vastgoedontwikkelaar. Zij willen in ieder geval ook een aantal koopwoningen bouwen, vertelt Van Gils. ,,En Stadlander neemt dan huizen af om te kunnen verhuren.‘’

Voorjaar

De woningcorporatie hoopt in het voorjaar van 2019 met concrete plannen te kunnen komen voor het terrein. De bouw zou dan aan het eind van dat jaar kunnen starten. In 2019 wil Stadlander ook beginnen met de bouw van de huizen op het terrein van Zuneha. Daar zijn dertig sociale huurwoningen en negen koopwoningen voorzien.