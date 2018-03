Stadlander bezoekt 'pareltjes' thuis en zet ze in het zonnetje

Politiek Bergen op Zoom: 'Grondige analyse nodig van verkiezingen'

27 maart BERGEN OP ZOOM - Er is een grondige analyse nodig van het verloop van de gemeenteraadsverkiezingen in Bergen op Zoom. Daar waren de fracties van de 'oude' gemeenteraad het dinsdagavond roerend over eens. Maar de bewering van Ton Linssen (Lijst Linssen) dat er 'eigenlijk hernieuwde verkiezingen' nodig zijn en terstond een debat gevoerd moet worden over alles dat mis ging, vond de rest van de gemeenteraad veel te ver gaan.