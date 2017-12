Stacaravan afgebrand op camping Nieuw-Vossemeer

Video 'Nieuwjaarke Zoete' maakt comeback in Huijbergen

28 december HUIJBERGEN - De traditie van kinderen die op oudjaarsdag van deur tot deur 'Nieuwjaarke Zoete' zingen is in verval geraakt. ,,Zo zonde", vindt Janneke van Gils uit Huijbergen. ,,Dus blazen we het nieuw leven in." Donderdag oefende ze met 46 kinderen van het Kindervakantiespel om de gezongen nieuwjaarswens in ere te herstellen.