Staatssecretaris Stientje van Veldhoven peilt zorgen Bergenaren over kerncentrale Doel

In het knusse koffietentje Inspire Coffee in hartje binnenstad zei Van Veldhoven als binnenkomer dat zij helaas geen 'toverstaf' heeft, maar wel heel graag van burgers in Bergen op Zoom wil horen wat hun zorgen zijn over Doel.

Serieus

Van Veldhoven, die zich ook als Kamerlid bezighield met de kerncentrale net over de grens, wilde met haar werkbezoek ('het eerste formele werkbezoek dat ik als staatssecretaris breng') duidelijk maken dat het kabinet de zorgen uit de grensstreek serieus neemt. ,,Mogelijk heeft u als inwoners zelf suggesties waar ik mee aan de slag kan.''

Die suggesties waren er: het zou, aldus Paul van der Rijt en Evert Weys (fractieleider GBWP in de Bergse gemeenteraad) voor de gemoedsrust van burgers schelen als Nederlandse autoriteiten aanwezig kunnen zijn bij nucleaire inspecties in Doel. Reden: er zijn twijfels over de onafhankelijkheid van FANC, de Belgische nucleaire toezichthouder.

,,Nederlandse burgers hebben toch meer vertrouwen in hun eigen overheid dan in die van België'', aldus Van der Rijt die Van Veldhoven tegelijkertijd op het hart drukte om de relaties met de Belgen wel goed te houden. ,,Want die hebben een negatief beeld van Nederlanders.''

Jodiumtabletten

De Bergse Bea Demmers toonde de staatssecretaris een doos jodiumtabletten die zij onlangs op de deurmat aantrof. ,,Ik wist niet of ik nou moest lachen of huilen toen ik die binnenkreeg. Mijn eerste gevoel was: weten ze daar in Den Haag iets dat ik als burger niet weet?'' Anders gezegd: er zal wel wat loos zijn in Doel en daarom neemt Den Haag alvast een voorzorgsmaatregel. Dat laatste is volgens Van Veldhoven absoluut niet aan de orde. ,,Het is een signaal dat het kabinet er bovenop zit.''

Volledig scherm Bea Demmers uit Bergen op Zoom met doosje jodiumtabletten © Franka Van Der Rijt

Zorgen zijn er ook over berichten, vorige week in de Belgische media, dat de sluitingstermijnen voor Doel wederom opgerekt gaan worden. ,,Terwijl wij willen dat Doel gewoon dicht gaat en wel zo snel mogelijk'', aldus Piet Soffers, voorzitter van de Dorpsraad Halsteren.

Landsgrens

Namens de Jeugdraad zei Pol Koopman dat het raar is dat een landsgrens zo bepalend is voor wat er wel of niet gebeurt. ,,We zijn allemaal burgers die rond een kerncentrale wonen. Of je nou Nederlander of Belg bent. Dat zou voor het toezicht of de controles geen verschil mogen maken.''

Van Veldhoven beloofde dat zij de aangedragen zaken onder de aandacht brengt van haar Belgische collega, met wie zij over enige tijd overleg voert. Over een jaar is de groep Bergenaren welkom in Den Haag op het departement van Van Veldhoven. ,,Ik wil contact onderhouden. Dan komen jullie bij mij op de koffie.''