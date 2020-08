Staat op geen enkel lijstje: bodem vervuild met peeloof in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Op het voormalige Nedalcoterrein in Bergen op Zoom moet vanaf volgende week een partij peeloof verwijderd worden. Resten van suikerbieten die tientallen jaren geleden zijn gedumpt in tijd dat de Nedalcofabriek nog volop in bedrijf was. De klus kan mogelijk stankoverlast veroorzaken voor de omgeving.

,,We zijn nu bezig met het saneren van de grond voor Oostkwartier en Het Suikerwerk”, vertelt projectleider Cees de Korte. Daarbij kwam de dump van het bietenafval tevoorschijn. ,,Het gaat om zo’n 2200 kuub. Op zich niet veel als je ziet wat we op het totale terrein doen.”

Compacte massa

Quote Het stinkt zodra er lucht bijkomt Cees de Korte , Gemeente Bergen op Zoom Maar het historische afval dat De Korte omschrijft als ‘een compacte massa’ heeft wel een heel vervelende eigenschap. ,,Na al die jaren stinkt het nog steeds zodra er lucht bijkomt. En dat gaat niet weg. We dachten dat zal wel overgaan. Maar dat is niet zo. Het duurt zeker een jaar, weten we uit ervaring met een gedeelte dat we op de Kragge hebben opgeslagen”, legt hij uit. Daar gaat ook de rest nu naar toe.

De projectleider omschrijft de stank als olieachtig. Bij het verwijderen wordt met een strikt veiligheidsprotocol gewerkt. Stinkt het te erg dan wordt het werk stilgelegd vanwege de gezondheid van de medewerkers van de aannemer die er mee bezig is. ,,Ook in de omgeving kan het stinken, daar willen we mensen voor waarschuwen.”

Afgedekt

Op de plek waar het peeloof is aangetroffen heeft volgens De Korte nooit bebouwing gestaan. ,,Dat hebben we kunnen vaststellen op oude foto’s en kaarten.” De plek van de afvalput ligt pal naast de Nedalcoschoorsteen, het baken van de nieuwe wijk die hier in rap tempo ontstaat. ,,Het is in een diep gat gestort destijds en afgedekt met een laag met grond.”

Deze aard van verontreiniging van de bodem is volgens De Korte bijzonder. ,,Peeloof staat op geen enkel lijstje”, lacht hij.

Tunnel

Was deze ontdekking onverwacht de projectleider hoopt binnenkort nog een bijzondere vondst te doen: een eeuwenoude tunnel die het water rondom de historische watermolen verbond met de gracht buiten de vesting. ,,We hebben al gezocht en een stukje vestingmuur gevonden. We zoeken nu verder in de hoop deze gemetselde tunnel te vinden. We moeten in die omgeving toch werken aan de aanleg van riool.”