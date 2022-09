Staaldraden herinneren Riena en Martin uit De Heen aan val door touw op nekhoogte: ‘Vreselijk’

Wat áls…? Riena Valkhoff moet er niet aan denken dat iemand zondag in volle vaart over het fietspad in Terneuzen was gereden, zonder dat twee gespannen staaldraden waren ontdekt. Zelf ging ze ooit onderuit door een touw, dat op nekhoogte was opgehangen. ,,Vreselijk. Je bent verdwaasd.”

Een jaar of twintig waren ze. Riena (nu 61) en Martin Valkhoff (66), woonachtig in De Heen, reden op een bromfiets over de Horvathweg in Schiedam. ,,We zaten op een damesbrommer, een Honda, zeker geen scheurijzer. Maar het was een hellend fietspad en we reden omlaag”, vertelt Riena.

In een split second lagen de twintigers op de grond, omdat ze tegen een strak gespannen nylon koord waren gereden. ,,Door de klap schoot het touw los en vloog het uiteinde in mijn oog. Ik liep een oogbeschadiging op en het nylon regenjack dat ik droeg was door het snijden van het touw verschroeid. Als we op een opgevoerde brommer hadden gereden, was het anders afgelopen.’’

Zondag zag ze op Facebook het PZC-bericht over de melding uit Terneuzen voorbijkomen. Vandalen hadden bij twee kapotte vlaggenmasten in de buurt van Snowworld stukken staaldraad over het fietspad getrokken. Ambulancebroeders ontdekten het gevaar en seinden meteen de politie in.