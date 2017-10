Sportwinkel Heshof in Steenbergen sluit na tien jaar definitief deuren

Een klant past nog even een stel bergschoenen. Die gaan vanaf nu met korting de deur uit. Net als de rest van de collectie. Voor het eind van het jaar hoopt Nicole dat de rekken in haar sportzaak leeg zijn. "Ik heb het tien jaar met plezier gedaan, maar nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging."

Voorbijgangers kan de sluiting niet zijn ontgaan. Opheffingsuitverkoop staat er met grote letters op de etalageruit. Een opvolger heeft Nicole niet. "In deze tijd een sportwinkel overnemen kan ik niemand aanraden. Wat dat betreft ben ik blij dat mijn kinderen niet in mijn voetsporen treden. Zelf heb ik dat wel gedaan. Daar heb ik overigens geen moment spijt van gehad. Het ondernemerschap biedt veel vrijheid."

Feitelijk sluit de Steenbergse sportzaak voor de tweede keer de deuren. "Aan de overkant, op Kaaistraat nummer 6, hebben mijn ouders 33 jaar een sportwinkel gerund. In 1995 zijn ze gestopt, twaalf jaar later ben ik samen met mijn zus Angele, die inmiddels op Malta woont, opnieuw begonnen. De laatste jaren heb ik de winkel met ondersteuning van een parttimer gerund."

Treurig is Nicole niet over het besluit. "Ik kan gelukkig terugkijken op mooie periode. Maar wel een waarin veel is veranderd. Steeds meer mensen kopen online. Dat merken wij als kleine speler erg goed. Ondanks dat ik een ruime collectie voetbalschoenen heb, moest ik klanten die op zoek waren naar een specifiek model regelmatig teleurstellen. In tegenstelling tot webwinkels kan ik niet alle soorten en maten op voorraad hebben."

Nicole heeft de sluiting van de winkel aangekondigd op Facebook. Sindsdien stroomt haar telefoon vol reacties van klanten, vrienden en kennissen. "Duizenden mensen hebben het bericht inmiddels gelezen. Ik krijg voortdurend lieve reacties. Mensen begrijpen het wel, maar vinden het jammer dat ik stop. Zelf zie ik het als een nieuwe kans. Ik ga vanaf volgend jaar in het bedrijf van mijn man werken, die heeft een eigen zaak in sportartikelen."

Heshof is een begrip in Steenbergen. De winkel is jarenlang betrokken geweest als sponsor en partner van clubs en evenement, zoals de Beachsoccer tijdens de jaarmarkt en wielerevent de Kleine Tour. Het ondernemer zit de familie in het bloed. Naast een sportwinkel is er in het verleden ook een kruidenierswinkel en bakker Heshof geweest. Met de sluiting van de sportwinkel komt nu definitief een einde aan het hoofdstuk Heshof. Dat betekent dat de voetbalclubs in Steenbergen op zoek moeten naar een nieuwe oplossing voor de clubkleding.

Ondertussen lopen de klanten de winkel uit met nieuwe schoenen of een voetbalshirtje. "Af en toe is het een gek idee, dat zal het nog wel even blijven."