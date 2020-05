Sportschool dicht? Dan maar buiten sporten, op de trimbaan

videoHALSTEREN - Hardlopen, skeeleren, bootcampen. Nu de sportscholen nog steeds niet open mogen, zijn er genoeg alternatieven om toch in beweging te blijven. Wat te denken van de trimbaan in natuurgebied de Groote Melanen in Halsteren? Een verborgen pareltje in het groen.

Twee verslaggevers proberen het rondje uit. We zijn deze doordeweekse ochtend de enigen die gebruikmaken van de elf toestellen op het terrein, dat op ongeveer een kilometer voor Fort de Roovere ligt. Wel komen we geregeld mensen tegen die hun hond aan het uitlaten zijn. Maar sporters? Die zien we niet. Terwijl er toch genoeg te doen valt.

Simpele activiteiten

De apparaten zijn verdeeld langs een pad, dat rond loopt. Aan het begin staat een informatiebord met plaatjes van alle toestellen. We maken voor de zekerheid een foto, zodat we niet steeds terug hoeven om te kijken wat de bedoeling is.

Dat blijkt niet nodig te zijn, want op één toestel na, staat het bij elk apparaat netjes aangegeven. Er zijn verschillende oefeningen mogelijk: strekken, balanceren of juist krachtoefeningen. Simpele activiteiten, die iedereen kan doen.

Trainen maar!

De trimbaan ligt er al redelijk lang, al lukt het ons niet te achterhalen wanneer hij precies is aangelegd. In 2014 zijn de versleten toestellen vervangen door de huidige. Waarom de baan is aangelegd destijds? Gemeentewoordvoerder Erwin Stander weet het niet. ,,Er wordt zeker wel gebruik van gemaakt”, weet hij. ,,Maar hoeveel en wanneer... Daar hebben we geen zicht op.”

Quote Bij de ‘active bench’ moeten we beide even fronsen. Een gewone bank?

Het zijn simpele, robuuste toestellen. Een klimrek waar je je benen kunt strekken, een bankje waar je sit-ups kunt doen, door je benen vast te klemmen aan een paal. Bij de ‘active bench’ moeten we beide even fronsen. Een gewone bank, denken we. Maar het idee is dat je je handen op het zitvlak plaatst en jezelf omhoog en omlaag duwt. Trainen maar, die tri- en biceps!

Sportschool voor buiten

Quote We zien dat mensen die bootcampen eerder geneigd zijn gebruik te maken van plekken met vlakke terreinen Erwin Stander, woordvoerder gemeente Bergen op Zoom Nu er voornamelijk buiten gesport mag worden, heeft de gemeente de indruk dat het gebruik van de toestellen in Halsteren is toegenomen. ,,Maar we zien ook dat mensen die bootcampen eerder geneigd zijn gebruik te maken van plekken met vlakke terreinen, zoals parken, of juist gebieden met trappen, zoals op de Boulevard”, zegt Stander.



Na een uurtje zweten hebben we alle toestellen gehad. Sommige zijn makkelijk te doen, andere zijn wat zwaarder. Zoals de chest press: daarmee duw je in principe je eigen gewicht weg. Best zwaar voor ons, maar voor een sportschoolfanaat vast een eitje.