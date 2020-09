Sportkantine lijdt: 'Natuurlijk is de situatie zorgwekkend, ook bij VVC'

interviewHALSTEREN - De kantineomzetten van sportclubs in de regio zijn als gevolg van corona fors gedaald. Ook VVC'68 heeft daar last van. ,,Maar we blijven positief", zegt de voorzitter.

Onduidelijk is of de gemeente de opgebouwde huurschulden volledig kan kwijtschelden. In Bergen op Zoom zitten de voetbalclubs binnenkort aan tafel met wethouder Barry Jacobs, om samen tot een oplossing te komen. Voorzitter Wimko van Okkenburg van VVC'68 blijft onverminderd positief. ,,De wil om er samen uit te komen is groot. Natuurlijk is de situatie zorgwekkend, ook bij VVC."

Rijk gerekend

Quote Het toernooi zou ons een spaarpotje voor de komende drie jaar hebben opgeleverd Wimko van Okkenburg , VVC’68 Van Okkenburg maakt van zijn hart geen moordkuil. Het niet doorgaan van de Markiezencup hakte er in bij de club. De Halsterse vierdeklasser was dit jaar aan de beurt om het grote voorbereidingstoernooi van de Bergse voetbalclubs te organiseren. Penningmeester Rein Meesters had zich op voorhand al rijk gerekend. Avond aan avond actie op het sportpark, steeds volle kantine, nog wat artiesten en een dj erbij, het zou gegarandeerd kassa hebben betekend.



De werkelijkheid was anders. Door corona. Van Okkenburg vat het bondig samen. ,,Geen knaller, nul inkomsten." De financiële gevolgen zijn verstrekkend. ,,Het toernooi zou ons een spaarpotje voor de komende drie jaar hebben opgeleverd."

Corona maakt alles anders

De kantine is bij VVC in eigen beheer. Jeugdvoorzitter Jeroen van Loon en zijn moeder Nelly zijn de uitbaters. De sfeer in het sportlokaal wordt tot in de verre omtrek geroemd. Ook spelers en supporters van buurman Halsteren komen er graag een biertje drinken. Na de wedstrijd staat iedereen schouder aan schouder, in normale tijden.

Quote Zitten is verplicht. Handhaven is lastig Wimko van Okkenburg , VVC’68 Corona maakt alles anders, met een registratieformulier bij de ingang van de kantine en een verplichte looproute. De pijlen op de vloer wijzen linea recta naar de bar, dat wel. Gelukkig dat ze bij VVC juist voor corona het oude bestuurskamertje hadden gesloopt. Daardoor is 15 vierkante meter extra ruimte gecreëerd. ,,Daar is nu de jeugdtafel geplaatst en mogen onze jonge leden door elkaar krioelen.”



Verder gelden in de kantine de maatregelen van de 1,5 metersamenleving, met in totaal 36 krukken. ,,Zitten is verplicht." Van Okkenburg is realistisch. ,,Handhaven is lastig." Hij is ook coördinator corona en toezichthouder bij de vereniging. ,,Je hoopt vooral op het gezonde verstand bij de mensen."

Onbegonnen werk

Natuurlijk heeft hij op de eerste zaterdagen van de coronamaatregelen de bezoekers bij overtredingen aangesproken. Onbegonnen werk, op den duur. ,,Na vier biertjes hebben mensen soms moeite met de maatregelen." De angst is dat er onverwacht een onverbiddelijke boa binnenstapt. ,,De sancties liegen er niet om: 4000 euro boete of 4 maanden op slot."

Buiten is met een overkapping extra ruimte beschikbaar. Met het zachte nazomerweer is het een prima oplossing. Maar straks, in weer en wind, dan ligt het anders. ,,We zijn van plan om 2 of 3 heaters weg te zetten, zodat we er warme lucht in kunnen blazen."

Druppel op gloeiende plaat

De extra kostenpost nemen ze bij VVC voor lief. ,,We hopen dat er extra omzet tegenover staat." Bij de Halsterse club gaan ze zeker ook een beroep doen op de zogeheten TASO-regeling, bedoeld voor amateursportorganisaties die een omzetverlies van 20 procent of meer lijden.

Net als andere sportverenigingen ontving VVC bij de uitbraak al een tegemoetkoming van 4000 euro van het Rijk om de ergste nood te ledigen. Een druppel op een gloeiende, volgens Van Okkenburg. ,,Tot overmaat van ramp werd er ook nog eens bij ons ingebroken, vier weken na de uitbraak van corona. De kantine was al zowat een maand dicht. Wat kom je dan hier nog zoeken, vraag je je af."

Quote Je gaat als club niet betalen voor een accommoda­tie die je niet mocht betreden Wimko van Okkenburg Voor het tweede kwartaal kreeg ook VVC van de gemeente uitstel van betaling voor de huurpenningen. Onduidelijk is nog of het armlastige Bergen op Zoom die opgebouwde huurschuld volledig gaat kwijtschelden. Wethouder Barry Jacobs laat het mede afhangen van de bijdragen die de gemeente binnenkort krijgt van het Rijk. Het wegstrepen van de huurschuld wordt volgens Van Okkenburg een heet hangijzer bij het gesprek tussen de Bergse Voetbalfederatie en de gemeente op woensdag 23 september. ,,Je gaat als club niet betalen voor een accommodatie die je niet mocht betreden."

De leden van VVC hoeven niet onder de financiële perikelen te lijden. Een voorgenomen contributieverhoging van 10 euro per jaar is met tenminste een jaar uitgesteld. ,,Een handreiking naar onze leden. Zij hebben maanden contributie betaald, zonder dat ze de vruchten van het lidmaatschap konden plukken." Van Okkenburg is blij met de trouw van de leden, ook in deze moeilijke tijden. ,,Er zijn bij ons vrijwel geen leden afgehaakt."

En echte VVC-man

Van Okkenburg is als Bergenaar een echte VVC-man geworden. Hij heeft in het leven meer verrassende keuzes gemaakt. Als student brak bij zijn pabo-opleiding voortijdig af. ,,Er was voor mij te veel nachtleven in Rotterdam." Hij werd taxichauffeur, bij Taxi Geers. ,,Achttien jaar lang."

Tegenwoordig werkt hij als allround medewerker bij het onlangs vanuit Wouwse Plantage naar Roosendaal verhuisde Diervoeding Tak. ,,We distribueren Happy Dog en Happy Cat in de hele Benelux. Een klein team, waarin iedereen alles aanpakt, van het magazijn tot het chauffeurswerk."

Als voetballer bij VVC was hij geen hoogvlieger, hoewel hij minuten maakte in eerste elftal. ,,Alleen als niemand anders kon." Afgescheurde kniebanden en kapotte kruisbanden maakten een voortijdig einde aan zijn actieve loopbaan. Hij werd elftalleider en later bestuurslid.

Zowat twee jaar geleden nam hij de voorzittershamer over van Adrie van Elzakker, een begrip in de regionale voetbalwereld. Tachtiger Van Elzakker is nog steeds bestuurslid. Van Okkenburg: ,,Ik kan altijd op zijn ervaring terugvallen." Bij corona biedt ook de expertise van de nestor in het bestuur geen soelaas. ,,Hier zijn geen draaiboeken voor."