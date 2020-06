Sportieve mix: Ogers Lacrosse gaat op in hockeyclub Tempo

Amper tips over gedumpte drugsvaten in Woensd­recht na uitzending Opsporing Verzocht

11:07 WOENSDRECHT - Bij de politie zijn twee tips binnengekomen over de zaak rond gedumpte drugsvaten in Woensdrecht, oktober vorig jaar. Dat meldt de politie woensdag. In de uitzending van Opsporing Verzocht is dinsdagavond aandacht besteed aan de zaak.