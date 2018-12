Sportgala Bergen op Zoom kiest sporters van het jaar: Oeuvre-award is voor Rico Verhoeven

BERGEN OP ZOOM - Tijdens een spectaculaire avond boordevol muziek en dans in theater De Maagd in Bergen op Zoom zijn vrijdagavond basketballer Bas Leyte (17) tot sportman en atlete Anouk Prop (18) tot sportvrouw van het jaar uitgeroepen. Rico Verhoeven ontving de Oevre-award voor sportman van het jaar van burgemeester Frank Petter.

Ineens stond daar kickbokser Rico Verhoeven op het podium. “Te gek dat ik deze prijs mag uitreiken aan deze beren. De prijs voor beste ploeg gaat naar basketbalvereniging de Giants.” Vervolgens maakte wethouder Annette Stinenbosch het evenement van het jaar bekend: de Roversrun. “Sporten bevordert de gezondheid. En het verbindt mensen. Dat merk je hier vanavond.”

Burgemeester Frank Petter reikte de Oeuvre-award uit aan de sportpersoonlijkheid van het jaar: Rico Verhoeven. “Als burgervader ben ik trots op deze zoon. Hij is de ridder voor de sport en de Bergse samenleving.” Verhoeven kreeg de prijs omdat hij een grote bijdrage levert aan het promoten van sport en daarmee Bergen op Zoom als sportgemeente op de kaart zet.

Sportman van het jaar

De 17-jarige basketballer Bas vertrok vorig jaar naar Amerika, waar hij hoge ogen gooit. Zo is hij geselecteerd voor de Nike Elite Summerleague en behoort hij tot de selectie van het Nederlandse Basketbal Herenteam. Bas nam het als sportman op tegen judoka Peter Goossens en Fabian Biondina uit de topsportklas van 't Rijks.

Sportvrouw van het jaar

Atlete Anouk Prop, die dit jaar goud haalde op de 800 meter tijdens het Indoor NK en brons op het onderdeel outdoor, is uitgeroepen sportvrouw van 2018. Anouk studeert en sport in Amerika. In totaal vielen zes sporters, één sportploeg en een sportevenement in de prijzen tijdens het Rabo Sportgala in De Maagd. Het publiek kon vooraf stemmen op maar liefst 21 sporters in verschillende categorieën.

Talent

Talent van het jaar is wielrenster Amy de Bruin, jongste winnares ooit van de Nationale Jeugdronde en tweede op het NK veldrijden en mountainbiken. Voor haar was de aanmoedigingsprijs. Suzie Pellis, die zelf niet aanwezig kon zijn, nam via een live-verbinding de prijs voor beste sporter met een beperking in ontvangst. De zwemster werd vrijdag nog Nederlands kampioen op de 200 meter wissel.

Senior sporter

Niet alleen de jeugd viel in de prijzen. Wethouder Patrick van der Velden klom speciaal het podium op om bekend te maken dat Rietje Corstens de beste 'senior sporter van het jaar' is. Ze bezit alle Spado-clubrecords. Sportvrijwilliger van het jaar is Steven de Bont, dat maakte CKB-directeur Cees Meijer bekend. Naast prijzen voor individuele sporters is de prijs voor beste sportploeg uitgereikt.

Tussen de bekendmakingen door kreeg het publiek verschillende optredens voorgeschoteld. Van muziek tot dans.