Sportclubs worstelen met vroege sluiting: ‘Volgend weekend proberen we de wedstrijden te vervroegen’

Leg je een puzzel, dan wordt het aantal stukjes van lieverlee steeds kleiner. Maar de coronapuzzel doet precies het tegenovergestelde, te danken aan de beslissingen van het Outbreak Management Team en naar buiten gedragen door Mark Rutte en Hugo de Jonge. ,,We proberen alle twintig maanden die stukjes te leggen”, zegt Esther Stiefelhagen, bestuurslid operationele zaken van de Oosterhoutse hockeyclub. ,,En ook nu gaan we ermee aan de slag.”



Het aanhouden van het wedstrijdschema - om 17.00 uur moet het sportpark uitgestorven zijn - lijkt nog het grootste probleem. Stiefelhagen: ,,Voor vandaag (zondag red.) valt het mee. Het laatste duel begint om drie uur, vandaar. Volgend weekend proberen we de wedstrijden te vervroegen. Daarna is de veldcompetitie voorbij, daar hebben we geluk mee.” Wat ook prettig is: ,,De leden weten waaraan en waaraf, houden zich goed aan de regels.”



Van het veld gaan hockeyers in de wintermaanden de zaal in. De Koninklijke Nederlandse Hockey Bond heeft besloten om die competitie door te laten gaan. Wéér een passen en proberen om ook dat stukje in die puzzel te leggen. ,,Daar horen ook trainingen bij. ’s Avonds kun je niet de sporthal in. Misschien gaan we daarvoor uitwijken naar de weekenden, dat moet de zaalcommissie nog uitzoeken. En er wordt al over nagedacht om op een van onze velden een zaalveld na te bootsen, afgezet met balken.”