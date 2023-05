Sportclubs verliezen veel leden, maar basketbal groeit: ‘Een hippe en gave sport’

Vierde divisie zondag Halsteren kan periodeti­tel vergeten na nederlaag in blessure­tijd

De slotfase werd Halsteren bij Venray fataal. De thuisclub boog op de valreep een achterstand om in een 3-2 overwinning. Voor de ploeg van Erwin de Nijs lijkt de derde periode nu definitief buiten bereik. Dat besefte ook de Halsterse coach zelf na de dramatische afloop. ,,Dit is een bittere pil. In twee minuten geef je een mooi seizoen weg.’’