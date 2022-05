Sportclubs blijft 38.000 euro huur bespaard in gemeente Woensdrecht: ‘Bewegen stimuleren’

HOOGERHEIDE - Amateursportorganisaties in de gemeente Woensdrecht worden voor 38.000 euro 'gematst’ met volledige kwijtschelding of teruggave van huurkosten.

De lockdown en andere coronabeperkingen hakten er ook bij sportclubs in de Zuidwesthoek flink in. Na eerdere tegemoetkomingen qua accommodatiehuur, verlengt het Woensdrechtse college deze regeling nu voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022.

,,De huurcompensatie geldt voor voetbal- en tennisverenigingen, tenzij ze geprivatiseerd zijn, voor honk- en softbalclub Batters uit Putte, fitness Human Sports in Ossendrecht, maar ook voor de multifunctionele centra in de dorpen”, zegt wethouder Jeffrey van Agtmaal.

Huurconstructie met MFC's

,,De MFC's huren zalen van ons als gemeente en verhuren die door aan clubs. Wij rekenen over die periode geen huur aan de MFC's, zij dus ook niet aan verenigingen. Voor inkomsten die MFC's mislopen qua baromzet zijn weer andere regelingen van het rijk.”

In totaal gaat het nu om 38.000 euro huur die de gemeente kwijtscheldt. Die komt uit coronabudget dat het rijk beschikbaar stelt. ,,Er is nog wat geld over. We weten niet wat het najaar weer brengt, maar hopelijk hebben we het niet meer nodig”, aldus Van Agtmaal.

Quote Na die 38 mille huurkwijt­schel­ding is er nog wat geld over. We weten niet wat het najaar brengt, hopelijk hebben we het niet meer nodig Jeffrey van Agtmaal, wethouder gemeente Woensdrecht

Ook met terugwerkende kracht

Omdat huur een flinke kostenpost is, stelde het rijk eerder al geld beschikbaar aan gemeenten om sportclubs te steunen. ,,Als Woensdrecht voeren wij die nieuwe ronde ook zo uit, met 100 procent kwijtschelding, ook met terugwerkende kracht als de huur al betaald zou zijn", geeft gemeentewoordvoerder Robine van Hees aan. ,,In coronatijd kregen we ook potjes om andere steunverzoeken in te willigen en clubs uit de problemen te houden.”

Van Agtmaal: ,,Sporten en bewegen is erg belangrijk. Corona had veel invloed op het beweeggedrag. Dus doen we wat we kunnen om onze sportclubs te helpen.”