Sportcentrum Hoogerheide failliet door warme zomer

Van Nassau hoopt op een doorstart of overname. Curator Sjoerd Tilman van MannaertsAppels Advocaten in Breda vertelt dat hij in gesprek is met een partij over een eventuele doorstart. ,,We onderzoeken de mogelijkheden. Dat zou ook goed voor de werkgelegenheid zijn, want er werken vier mensen in het centrum. We gaan zien hoe het zich de komende weken ontwikkelt."



De curator heeft besloten om Sportcentrum Hoogerheide niet te sluiten. Dat is te vroeg, zegt hij. ,,We kijken eerst hoe de stakeholders erin staan."