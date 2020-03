‘Spookvergaderen’ in Bergen op Zoom

Petter beslist: dinsdagavond. Zelfde tijd. Nieuwe vergadering. Met dezelfde onderwerpen op de agenda. Het lijkt een raar stukje toneel, maar dat is het bepaald niet legt griffier Kees Terstappen aan deze krant uit. Corona regeert. En dat maakt vergaderen met 33 raadsleden en alle mensen er omheen onmogelijk. ,,En toch zijn er nu eenmaal beslissingen die door de gemeenteraad genomen moeten worden.” Onder meer om geld van het Rijk te krijgen voor het ruimen van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. ,,Moeten we voor 1 april aanvragen.” Gebeurt dat niet, komt er geen geld.

Handjevol mensen

En daarom zijn burgemeester en griffier overgestapt op plan B. De Gemeentewet zegt dat na 24 uur in een nieuwe vergadering er wel besluiten genomen kunnen worden. Al is er maar een raadslid aanwezig. Handig nu alleen zogenaamde hamerstukken op de agenda stonden. Items waar iedereen alleen maar ‘ja’ tegen zegt. Zoals dat geld voor de munitie.

,,Zaken zonder politieke impact”, aldus Terstappen. ,,Met een paar raadsleden kunnen we dinsdagavond besluiten nemen.” En dat is precies het scenario voor vanavond. Hooguit een paar minuten duurt die bijeenkomst. Met een handjevol mensen. Maar de besluitvorming kan doorgaan.

Hoe nu verder?

Maar als de coronacrisis langer duurt kan het niet op deze manier. ,,Want er komen ook zaken voorbij waar raadsleden wel met elkaar over in discussie willen’’, aldus Terstappen. ,,We zijn nu al aan het nadenken hoe we dat gaan doen.”