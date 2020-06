Spookkavel ontmoedigt eigenaar: ‘Ik mag niks met mijn eigen grond’

Bij de beeldvormende raad van 18 juni over het vertraagde bestemmingsplan Oost moet Jan Albert van Buuren vanwege corona van thuis uit inspreken. Wel nodigt hij raadsleden die dag uit op zijn perceel, waar hij nu niets mee kan. ,,Mijn ouders kochten die grond in 1973 omdat mijn vader naar Vliegbasis Woensdrecht overgeplaatst zou worden. Dat werd echter Den Haag.”

Van recreatie naar groen/natuur

Op de overige 21 kavels in recreatiecomplex Heihoefke, in de oksel van Heimolen en Huijbergsebaan, werden in de loop der tijd wel recreatiewoningen gebouwd, die in de praktijk vrijwel permanent bewoond zijn. Bij de herindeling in 1997 ging het gebied over van de gemeente Woensdrecht naar Bergen op Zoom. Die wijzigde in 2003 de bestemming van Zandven 36 van recreatiewoning naar natuur/groen.

Geen info, wel hogere WOZ-aanslag

,,Mijn ouders zijn daarover nooit geïnformeerd en konden dus geen bezwaar aantekenen. In 2011 kregen ze wel een brief dat de WOZ-waarde op basis van recreatiebestemming blijft.” Toen de familie in 2017 alsnog een bouwvergunning aanvroeg voor een recreatiewoning, werd gemeld dat dit niet meer kon. ,,Veertien jaar na de bestemmingswijziging zijn we dus pas officieel op de hoogte gebracht.”

Puin, afval en hondenpoep

Omdat anderen er puin en afval stortten of de hond uitlieten, schoonde Van Buuren het perceel in 2018 op en zette er een hek omheen. Inmiddels is het zijn eigendom. Maar bouwen mag hij er niet, volgens de gemeente omdat de provincie een solitaire recreatiewoning in de natuur niet toestaat.

Rechtsongelijkheid

,,Kromme logica”, vindt Van Buuren, die spreekt van rechtsongelijkheid. ,,Want mijn grond ligt tussen al die reeds bebouwde percelen, dus niet solitair, en ook niet in Natuurnetwerk Brabant, maar ernaast.” Dat zijn ingeklemde kavel een heus natuurgebied zou zijn, wil er bij hem niet in.

‘Ik laat me niet afschepen’