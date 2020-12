Spontane inzamelactie van Bergse ambtenaren valt goed

BERGEN OP ZOOM - Corry Damen, voorzitter van voedselbank Goed Ontmoet, mocht gisteren een bedrag van 2150 euro ontvangen, ingezameld door de gezamenlijke Bergse ambtenaren. ,,Dit is een signaal dat laat zien dat we betrokken zijn bij alle inwoners van Bergen op Zoom'', aldus Peter van der Graaf.

De ambtenaren Van der Graaf, Erwin Stander, Hanneke de Valk en Dorien Verschuren kwamen met een symbolische cheque naar de voedselbank.

Het is geen gemeentelijke actie, benadrukten zij. ,,Het is echt een actie vanuit de ambtenaren zelf. Er hangt zoveel negativiteit rondom onze gemeente, we wilden nu eens iets positiefs doen.''

De medewerkers van communicatie bedachten een inzamelingsactie. ,,In een goed uur hebben we het opgezet en er werd meteen heel positief gereageerd door onze collega's'', zegt Van der Graaf. ,,En flink gestort.''

Behalve dat de actie een mooi bedrag opleverde voor de voedselbank, werd het ook een soort teambuildingsactie. Stander: ,,Het gaf ons echt een boost, dat we schouder aan schouder dit konden realiseren.''

Corry Damen is blij verrast met het bedrag. Over de bestemming van het geld hoeft ze niet lang na te denken: ,,De voedselbank heeft heel hard een nieuwe vrachtwagen nodig. We rijden nu met een grote en een kleine vrachtwagen, dat is gewoon te weinig. We moeten wel wekelijks naar zes uitgiftepunten.''

Wens

Ze heeft nog wel een wens: ,,We gebruiken nu 'de blokhut' voor vergaderingen en uitgifte, maar die staat op omvallen. Een nieuw gebouw of wat portacabines zou geweldig zijn. Maar daar moeten we nog even voor bikkelen.''

Schamen

Damen en haar vrijwilligers merken dat het aantal klanten in deze tijd wekelijks stijgt. ,,Sommige mensen schamen zich om hierheen te komen, maar dat is echt niet nodig. Iedereen kan pech hebben in het leven.''