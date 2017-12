Zodra het donker wordt op het bedrijf, is alles anders. De geluiden van de dag worden vervangen door de geluiden van de nacht. Maar dat betekent níet dat het stil is. Vooral wanneer het waait, gaat het spoken. Ergens begint iets dat los zit, te klapperen. Knisperende bladeren waaien over de werf. Kettingen tikken zachtjes tegen elkaar aan. Je kijkt zo nu en dan paranoïde over je schouder, want je denkt dat je iemand hoort. Is daar iemand? Nee, het was de wind. Toch?

Ons bedrijf is omringd door bos. Zodra je de verlichte schuur uitloopt, word je begroet door de donkere silhouetten van de bomen. Je ogen zijn nog gewend aan het licht van binnen, waardoor je de eerste stappen buiten in het donker amper wat ziet. Lichten daar een paar ogen op in het bos? Een paar jaar geleden was ik een avond alleen op het bedrijf. Het was al voorbij middernacht, buiten was het pikkedonker...

De lucht voelt zwoel aan als ik aankom. De snijbonen moeten nog water hebben, anders verpieteren ze. Ik zet de auto zo neer, dat de koplampen het veld met de bonen zwakjes verlichten. Ze zorgen voor net genoeg licht om bij te kunnen werken.

Het is muisstil om me heen. Gelukkig ben ik bijna klaar. Ik kijk naar het einde van de rij snijbonen, zo’n 20 meter van me vandaan. Mijn hart maakt een sprongetje. Staat daar iemand naar me te kijken, midden in de nacht? Het kan niemand van de familie zijn, dat weet ik zeker. Wie dan wel? Mijn hartslag schiet omhoog en de adrenaline giert door mijn lijf. Ik kan nergens heen. Onze snijbonen groeien in tunnels, gemaakt van stevig ijzerdraad en een net van touw. Ik kan niet naar links en niet naar rechts. Ik wil naar mijn auto vluchten, maar het licht van de koplampen verblindt me. Dan schiet er door mijn hoofd: ‘Wat als daar ook iemand staat?’

Ik waag het er toch maar op. Gelukkig, bij de auto is niemand te zien. Maar ik heb genoeg horrorfilms gezien, om te weten dat er iemand op de achterbank verstopt kan liggen. Het lampje in mijn auto is kapot, dus spring ik in de wagen en rijd snel naar de schuur. In het licht zie ik dat de achterbank leeg is. Ik sluit de schuur af en rij het bedrijf af. Het duurt lang voordat ik weer kalm ben. De volgende dag ga ik kijken wat me zo aan het schrikken heeft gemaakt.... Een jas aan een paal!