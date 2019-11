Spoeddebat over sluiting zwembad De Schelp in Bergen op Zoom levert weinig op

BERGEN OP ZOOM - Stevige taal bleef uit bij het spoeddebat over de sluiting van zwembad De Schelp. De opdracht van een kleine meerderheid van de raad na bijna twee uur vergaderen: het college moet de regie voeren over de communicatie rondom de problemen. En een actieplan bedenken om de sluiting van het bad op te vangen.

Maar dat zijn zaken waar wethouder Annette Stinenbosch al mee bezig is, vertelde ze. ,,We hebben langs meerdere lijnen gecommuniceerd over de sluiting.” Ook is het Bergse college al bezig met een plan B, mocht het zwembad nog langer dichtblijven. Dan komt de opening van buitenzwembad De Melanen in beeld.

‘Passieve houding’

Het spoeddebat was aangevraagd door onder andere Lijst Linssen en de PvdA, die zich druk maakten om het feit dat meerdere mensen hoofdpijn en oogklachten hadden na een bezoek aan de Schelp. Ton Linssen verbaasde zich erover dat het zwembad nog steeds dicht is: ,,We kunnen naar de maan, robots voeren medische operaties uit, maar de problemen bij De Schelp kunnen we niet oplossen.” Wat hem betreft straalde het college een passieve houding uit, in het oplossen van de problemen. ,,Ik heb weinig vertrouwen in de aanpak.”

Quote We kunnen naar de maan, robots voeren medische operaties uit, maar de problemen bij De Schelp kunnen we niet oplossen. Ton Linssen Dat er sprake is van een technisch probleem, geloofde Louis van der Kallen niet (BSD): ,,Ik denk dat er sprake is van structurele problemen. Ook aan het gebouw. Elke verandering, zelfs het verplaatsen van stoelen, verandert de luchthuishouding. En er is de afgelopen achttien jaar diverse keren iets veranderd aan De Schelp.”

‘Goed gehandeld’

Andere partijen waren milder voor wethouder Stinenbosch. Carinne Elion van D66 vond dat er grote woorden en verwijten richting het college werden uitgesproken. ,,Voor ons komt uit de informatie niet naar voren dat het college moedwillig problemen onder de pet heeft gehouden.” Daar sloot Hans Peter Verroen van CDA, de partij van Stinenbosch, zich bij aan: ,,Technische problemen gebeuren nu eenmaal. Dat is heel erg vervelend. We hadden pech en er is goed gehandeld.”

Stinenbosch herhaalde dat het zwembad de eerste weken goed functioneerde. ,,Een zwembad is een moeilijk systeem. Het hangt samen met veel installaties en is niet afhankelijk van een of vijf knoppen.” Wethouder Evert Weys vertelde dat er serieus wordt gekeken naar het opnieuw plaatsen van een blaashal over De Melanen. ,,De blaashal hebben we nog, maar het zwembad is nu niet gevuld en er waren werkzaamheden gepland.”