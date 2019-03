Spinningmarathon Heroes for Heroes in Bergen op Zoom levert minder op

Nieuw concept

Over het nieuwe concept was Klaassen erg te spreken. De cyclingmarathon speelde zich zaterdag voor het eerst af in het Cultuurgebouw van scholengemeenschap 't Rijks aan de Burgemeester Stulemeijerlaan in Bergen op Zoom. De laatste 5 edities werden in Gebouw -T gehouden. Klaassen: ,,We hebben daar vijf jaar hetzelfde gedaan. We hebben hier ook de beschikking over een kantine, die we zelf beheren en die opbrengst telt ook mee. Dit nieuwe concept geeft ons weer nieuwe energie."