Spierbundels in actie in Ossendrecht

Het geheim? "Hard trainen", zegt Steve Graff uit Schoondijke. "Als de vrachtwagen eenmaal in beweging is, gaat het wel. Dan is het een kwestie van laten rollen." De Zeeuw is in training voor de Sterkste Man van Nederland. Daar wil hij heel graag een keer aan deelnemen.

Debuut

Voor Ruben Nicolasen uit Cuijk is het de allereerste keer dat hij deelneemt aan een Sterkste Man competitie. "Op het onderdeel truck trekken ben ik vijfde geworden", zegt hij. "Niet slecht voor een eerste keer. Dat onderdeel heb ik nog nooit gedaan."

Horeca

Hoewel de titel van het evenement doet vermoeden dat er ook heren van de Brabantse Wal in actie komen, schitteren die door afwezigheid. "We hebben veel deelnemers uit België, de rest komt uit ons land", zegt medeorganisator Tamara Arts. Ze organiseert de Sterkste Man nu voor de derde keer met Maurice Uitdewilligen. Dit jaar voor het eerst in de Zuster Marie Adolphinestraat tegenover café Harmoniezaal. "De eerste twee edities vonden plaats op het Cichoreiplein", zegt Arts. "Nu kunnen we veel beter de horeca erbij betrekken."

Groei

Het evenement groeit. Waren er bij de eerste editie 12 deelnemers, nu zijn dat er 18. Wil Goossens vindt het prachtig. Hij staat langs de kant te kijken naar de mannen die alvast even oefenen op het onderdeel deadlift. Het optillen van 180 kilogram gewicht. "Mooi hoe rustig die mannen blijven." Voor Goossens is het ieder jaar vaste prik. "Leuk dat het nu op deze plek is. Het is genieten met dit weer. Al weet ik niet of de deelnemers daar ook zo over denken."

Volledig scherm Deelnemers in actie op het onderdeel Thor's Hammer. Het met gestrekte armen omhoog houden van een 15 kilo zware hamer. © Timo Van De Kasteele