Speurtocht op de Heide: ‘Fijn om samen buiten bezig te zijn’

BERGEN OP ZOOM - Lockdown of geen lockdown: bij brasserie de Berk in Bergen op Zoom is het altijd gezellig. Vuurkorf aan, hamburgers op de barbecue, glühweintje erbij en sinds vorige week is er een speurtocht voor de kinderen.

Bij de Berk ligt iedere zaterdag, zondag en woensdag een gratis route klaar. Onderweg komen kinderen diverse vragen tegen. ,,Voor iedere leeftijd wel iets”, heeft Stephanie Freijer gemerkt. Met haar man Michiel en hun drie kinderen (Kody van 8, Jax van 6 en Mace van anderhalf) liep ze de tocht.

Zo weinig te doen in deze tijd

,,Er waren ook vragen met plaatjes, dat was fijn voor de jongste kinderen.” Ze zag op Facebook dat er een speurtocht is op de Heide. ,,Er is al zo weinig te doen in deze tijd, we hebben alle bossen in de omgeving wel gehad. Dit is weer eens iets anders.” De kinderen zijn inmiddels met schepjes op het strand bezig. ,,Die zijn lekker aan het spelen, zo kunnen wij nog wat drinken.”

Floormanager Madeleine Philp is de bedenkster van de speurtocht. ,, Aan het einde van de tocht ligt een cadeautje en een marshmallow klaar voor de kinderen. Natuurlijk mogen ze hier iets blijven drinken, maar dat is niet verplicht. We willen iets bieden dat heel laagdrempelig is.”

Volledig scherm Onderweg komen kinderen diverse vragen tegen. © peter van trijen/pix4profs

De tocht blijkt populair: afgelopen weekend liepen overal in het natuurgebied gezinnetjes, op zoek naar de pijlen en opdrachten. André en Nelleke Lokerse waren er met een groep van tien personen. Ze komen uit Kapelle en hun dochter Marije met haar gezin zelfs uit Velp (bij Arnhem).

,,André is jarig en we wilden iets gezelligs doen met de familie”, zegt Nelleke. ,,Toen zijn we gaan zoeken en kwamen we uit bij De Berk. Nu eten en drinken we hier nog iets lekkers en dan hebben we een heerlijke middag gehad.”

,,We hebben een paar paaltjes gemist”, lacht Marina Haak. Ze is met haar familie ('de Haakjes) op pad. Sytian Haak komt met haar gezin uit Rijswijk. ,,Op familiebezoek. Het is fijn om samen buiten bezig te zijn. Zeker in deze tijd, nu kinderen vaak op de Playstation of tablet zitten.”

De tocht wisselt regelmatig. Nu nog is het thema ‘winter’, vanaf woensdag is het ‘olympisch’. De vragen en route worden dan veranderd.

Volledig scherm Nu nog is het thema ‘winter’, vanaf woensdag is het ‘olympisch’. De vragen en route worden dan veranderd. © peter van trijen/pix4profs