Speurtocht en wandeling in Ommegang-sfeer

De speurtocht start op 12 en 13 juni tussen 13.00 en 13.30 uur vanuit de Lourdeskerk aan de Prins Bernhardlaan in Bergen op Zoom waar het deelnameformulier opgehaald kan worden. De gratis tocht duurt ongeveer een uur en leidt langs plaatsen waar Maria zichtbaar is in het straatbeeld. Jong en oud kunnen er aan meedoen en er zijn zelfs kleine prijsjes te winnen.



De gratis Vreugdevolle Wandeling kan op eigen initiatief van 12 tot en met 27 juni worden gelopen. Deze gaat langs zeven kunstwerken die de zeven vreugden van Maria uitbeelden. De wandeling begint bij het Markiezenhof. De eerste vreugde is bij Instyle aan de Fortuinstraat. De tweede bij Hotel De Draak aan de Grote Markt en de derde bij Ristorante Napoli aan de Kerkstraat.



De vierde is bij Lex Doggen aan Van Dedemstraat 11A, de vijfde bij Kees Warmoeskerken aan Potterstraat 38 en de zesde bij Boekhandel Van der Kreek aan de Lievevrouwestraat. De wandeling eindigt bij de zevende vreugde die te vinden is bij Perfect Hypotheken aan de Lievevrouwestraat 50.