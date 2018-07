Speuren naar rookpluimen vanuit brandtoren Kalmthout: 'dit is mijn achtertuin'

videoKALMTHOUT - Een grote rookpluim zien we vanaf de brandtoren op grenspark Kalmthoutse Heide. Het is gelukkig geen brand, maar kerncentrale Doel. Op deze ochtend heerst er serene stilte in het park en bespeuren we geen branden vanaf de toren die 25 meter hoog is.

Het grenspark ligt vlak over de grens met België en daar geldt nu fase rood. Dat betekent dat de brandtoren in deze droge tijden acht uur per dag bemand is. Twee mensen klimmen in wisseldiensten omhoog in de toren, die aan de rand van het grenspark staat, en overzien daarmee de hele omgeving.

Branden

De toren is begin jaren tachtig gebouwd, na een grote brand in 1976. Sindsdien is de toren in de periode van april tot september altijd bemand. Door bezuinigingen drie jaar geleden leek dat voorbij te zijn. Maar een oproep voor vrijwilligers leidde tot zeker dertig reacties. Veel gepensioneerden en oud-brandweerlieden meldden zich aan. De laatste grote brand in het grenspark was zeven jaar geleden.

We staan met boswachter Jef De Winter in de toren. Op vijftien meter hoogte. De torenwachters staan tien meter hoger, maar daar mogen we zonder cursus niet komen, het is een nogal steile klim. ,,We zijn vooral actief op het moment dat er mensen in het gebied zijn. Enerzijds omdat we uit ervaring weten dat branden vaak een menselijke oorzaak hebben. Bewust of onbewust. En als we brand zien, dan moeten we zo snel mogelijk evacueren.''

Fase rood

De Winter heeft zelf ook heel wat uren in de toren doorgebracht. ,,Je bent op zoek naar rook'', legt hij uit. Zodra de wachter dat ziet belt hij direct de boswachter en de brandweer. ,,Bovenin is een windroos. Daarmee kunnen ze bepalen waar de brand precies is, in het noorden, oosten, zuiden of westen. Aan de hand daarvan kunnen ze ook de graden doorgeven aan de brandweer.''

Bij elke melding rukt de brandweer bij fase rood groots uit. ,,Ik zag een keer drie pluimen'', vertelt de boswachter. ,,Maar dan sturen ze een helikopter om het gebied te kunnen overzien.'' Het bleek overigens vals alarm: stofwolken van boeren in de buurt. ,,Meestal is het vals alarm. Een barbecue of stofwolken. Maar we nemen elke melding serieus.''

Torenwachter

Onderaan de toren staat vlak voor elf uur Bob Thys. Zijn shift als torenwachter gaat zo beginnen. ,,Dit is mijn achtertuin'', vertelt hij over zijn motivatie om vrijwilliger te worden. ,,Al sinds mijn jeugd mijn speeltuin. En als brandweerman heb ik hier vaak genoeg doorheen gecrosst om branden te blussen.'' Nu is hij gepensioneerd en zo'n drie keer in de maand maakt hij de klim omhoog. ,,Dan lees ik een boekje. Na elke pagina maak ik even een rondje van 360 graden.''

De laatste grote brand in het grenspark was zeven jaar geleden. Naast de brandtoren wordt het natuurgebied ook op andere manieren in de gaten gehouden. De Winter: ,,We patrouilleren zelf veel. De brandweer ook, zodat ze snel ter plaatse kunnen zijn.'' Daarnaast probeert de boswachter bewustwording te creëeren. ,,Ik spreek mensen aan en vraag ze ook op te letten.''

Het park volledig afsluiten voor bezoekers is trouwens geen optie, vertelt De Winter. Sociale controle is namelijk erg belangrijk bij branden in een natuurgebied. ,,Vaak zien wandelaars een brand sneller dan vanuit de toren. Alleen is het dan lastig om de locatie te bepalen.''