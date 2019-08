Spellenmiddag en koppelwedstrijd in de Kleine Tour in Steenbergen

Voorop Wim Roovers, die na de tour afscheid neemt als voorzitter, en Miss Marit met de vlag van de Kleine Tour. Is de openingswedstrijd altijd een koppelwedstrijd, waarbij één rennertje loopt en één fiets, in het jubileumjaar wordt het fietsen ingeruild voor het Kickbike steppen. Bij de meisjes is Verkaart Bouwbedrijf de snelste en mag het jongste rennertje Casey van Hooijdonk vandaag in het geel rijden. Bij de jongens wint Glasbouw Steenbergen en rijdt Gijs Wennekers in het geel.

De Tour was 's-middags al van start gegaan met het keuren van de fietsen en een spetterende meerkamp in zwembad 'De Meermin'. Na instuderen van het tourlied, het openingswoord van voorzitter Wim Roovers en het voorstellen van Miss Marit werken de achttien ploegen een parcours af met vijf spellen in het water en vier op de speelweide. Op de speelweide onder andere een springspel en een grote glijbaan. In het diepe bad dreef een grote Piraten hindernisbaan en in het ondiepe bad onder andere een ren je rot spel over matten en het Berend Botje spel, het overbrengen van een teddybeer naar de overkant van het zwembad.

Nieuwe rennertjes en ploegen

Er zijn dit jaar veertig nieuwe rennertjes en twee nieuwe ploegen. ,,Twaalf nieuwe rennertjes en een nieuwe ploegleider. Het is raar, maar wel heel erg leuk. '', vertelt Denyse van Tilburg over haar nieuwe 'Grond- en transportbedrijf A. Van Tilburg-ploeg', waar ze samen met Hannes Goossens ploegleider van is. Meer dan twintig jaar draait Denyse al mee in de Kleine Tour, onder andere bij Van Gils Autoschade. ,,We stonden tien jaar ingeschreven en nu is het zover. En hoe het is om een eigen ploeg te leiden moet je me aan het einde van de week maar vragen.''

Ook Hannes is niet onbekend met de Kleine Tour. ,,Je kunt wel zeggen dat het me thuis met de paplepel is ingegoten. Ik heb meegereden als rennertje en had daarna de wens om ploegleider te worden.'' Ook bij de tweede nieuwe ploeg, Verbeek Boomkwekerijen met ploegleiders Didi Verbeek en Lonneke van Terheijden, verloopt alles prima. Als de twee ploegen bij het klim en roloverspel tegenover elkaar staan blijken alle vier de ploegleiders even vindingrijk te zijn om hun rennertjes zo snel mogelijk langs de hindernissen te krijgen. De spellenmiddag wordt bij de meisjes gewonnen door Madri Install Service en bij de jongens door Jolanda's Pedicure Salon.

