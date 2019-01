Spelers, planten en dieren genieten van fraaie ecozone bij Golf Wouwse Plantage

Van 't Land ‘Over wat goed is voor het milieu, gaan vooral veel mooie praatjes’

15:00 'Papa, jouw auto is toch heel slecht voor het milieu?" Met deze woorden word ik overvallen door mijn oudste zoon. Waarop ik vraag waarom dat zo is. ,,Omdat het een grote auto is, die niet elektrisch rijdt", antwoordt hij. Waarop mijn vraag is of hij mij kan vertellen of stroom niet slecht voor het milieu is. Deze vraag gaat te ver. Hij weet het niet.