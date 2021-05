Spelende kinderen in gesloten Bergse speeltuin: ‘Gevaarlijk! Straks gebeurt er wat’

Nul interesse voor speeltuin Bergen op Zoom

5 november BERGEN OP ZOOM - De verkoop van de voormalige speeltuin aan de Gertrudisboulevard in Bergen op Zoom is mislukt. Dat erkent woordvoerder Erwin Stander namens de gemeente, eigenaar van het terrein. ,,We weten niet wat er fout is gegaan, we gaan ons beraden.”