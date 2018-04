Spelen met het verleden op Fort de Roovere Halsteren

videoHALSTEREN - De brandblusser zit goed verstopt. Maar is er wel. Borgerij Berghen op den Zoom voert je terug in de tijd. Wil zo authentiek mogelijk zijn. Maar vergeet het heden niet, op deze zondagmiddag op Fort de Roovere in Halsteren.

Dat fort, dat met de bouw van de toren Pompejus een enorme boost heeft gekregen is het toneel van een slag. Spanjaarden gaan in de clinch met Staatse troepen. Borgerij en de ruiters van Cavalerie 1588 dansen om elkaar heen. Commando's gaan heen en weer. Spel. En toch weer serieus. Voor bezoekers een mooie aanvulling van een middagje uit. Want al is Pompejus een geweldige ervaring, op Fort de Roovere valt verder weinig te beleven. Of van het verleden te proeven.

Volledig scherm Een groep wandelaars bezochten Fort de Roovere onder leiding van een ervaren gids. © Chris van Klinken / Pix4Profs

Storytelling

En dat willen de gidsen van de Stichting Bezichtiging Monumenten juist wel, zegt Mike Mulder. ,,We werken daarom samen met de Borgerij.'' Om meer leven in de brouwerij te kregen. ,,Storytelling, daar gaat het op dit moment om.'' Het verleden tot leven brengen. Met boeiende verhalen. En dat lukt beter als dat verleden naast je staat.

Sniperrifle

,,Vooral voor kinderen is wat wij doen pakkend'', zegt Jan Schell, commandant van de Borgerij. ,,Ik hoorde net een manneke zeggen toen ie een van onze musketten zag: dat is een sniperrifle. Ik heb hem toch maar het verschil uitgelegd.'' Schieten met die musketten, roeren of een kanon mag de Borgerij dit keer niet. ,,Vanwege het broedseizoen'', klinkt het wat teleurgesteld.

Oefenen

Paarden, pieken, helmen. Het lijkt routineus te gaan. ,,Daar oefenen we dan ook voor, elke woensdag in ons onderkomen'', aldus Schell. ,,Als je de eerste keer die paarden op je af ziet komen maakt dat best indruk.'' Hoe charges vroeger werden uitgevoerd is goed beschreven. ,,Dat was over heel Europa het zelfde.'' En hoe de uitrusting was, de kleding, dat valt van schilderijen en tekeningen te herleiden. ,,Een schilderij uit 1600 is waardevoller dan eentje van een eeuw later waarop is afgebeeld uit 1600.''

Wat de Borgerij doet lokt onmiddellijk reactie uit bij de bezoekers. ,,Wanneer begint het?'', wil menigeen weten. ,,Zodra we de eerste haring van onze tenten in de grond slaan komen ze.''

Wandeling