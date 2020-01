Speeltoestel verbrand in Woensdrecht, bushokje in Steenbergen

WOENSDRECHT/STEENBERGEN - Met een verbrand speeltoestel in Woensdrecht, beschadigde auto's door vuurwerk in Huijbergen en een uitgebrand bushokje in Dinteloord is de jaarwisseling in de gemeenten Woensdrecht en Steenbergen niet zonder incidenten verlopen, maar al bij al toch relatief rustig, laten de beide burgemeesters weten.

Het speeltoestel nabij het voetbalveld van WVV’67 in Woensdrecht moet als verloren worden beschouwd. ,,We vermoeden dat de brand is ontstaan door vuurwerk. Dat wordt zwaarder en zwaarder en er komen soms enorme vlammen uit", weet gemeentewoordvoerder Jan Prop.

,,We roepen getuigen op om zich te melden. Het is gebeurd in een woonwijk, dus moeten er toch mensen zijn die iets gezien hebben. Hopelijk worden de daders gepakt, anders kost het de gemeenschap toch weer geld.”

Smet op feestelijke jaarwisseling

Mede daarom baalt ook burgemeester Steven Adriaansen van de vernieling. ,,Toch een smet op een feestelijke jaarwisseling. Wij hopen dat de daders dan wel getuigen zich alsnog melden bij de politie", aldus burgemeester Steven Adriaansen. Verder is er volgens Prop geen uitzonderlijke inzet geweest van brandweer of politie, maar de komende dagen maakt de buitendienst de definitieve schade op.

Tientallen auto beschadigd in Huijbergen

Een bewoner van de Staartsestraat in Huijbergen maakte op Facebook melding van tientallen auto's die met vuurwerk zijn bekogeld. ,,Sommige zijn zelfs gedeukt", schrijft Klaas Ed Reppehcs. ,,Onze vrienden hebben een auto van een maand oud en het zit vol met deuken.” Hij doet dan ook een oproep aan getuigen om zich te melden en aan slachtoffers om aangifte te doen als hun auto ook beschadigd is.

Steenbergen spreekt van goede start

De Steenbergse burgemeester Ruud van den Belt laat weten dankbaar te zijn dat de inwoners van zijn gemeente gehoor hebben gegeven aan de oproep om er samen een mooi en veilig feest van te maken. ,,Een prachtige start, die vertrouwen geeft voor het nieuwe decennium", aldus Van den Belt.

Vuurwerkbom in bushokje

Toch verliep de relatief rustige jaarwisseling ook in zijn gemeente niet helemaal vlekkeloos. Zo werd op het Raadhuisplein in Dinteloord een bushokje in brand gestoken met een vuurwerkbom. De brandweer wist het vuur snel te blussen. In Steenbergen werd een holle boom in brand gestoken op het Kerkplein en is met vuurwerk een lantaarnpaal opgeblazen.

Vanuit Dinteloord en Steenbergen kwamen ook de meeste meldingen van vuurwerkoverlast. Er werd illegaal vuurwerk in beslag genomen en er zijn diverse bekeuringen uitgedeeld voor het vroegtijdig afsteken van vuurwerk.

Belgische auto met alarmpistool en drugs