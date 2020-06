Speelparadijzen weer open: ‘Op een goede dag krijgen we wel zo'n 500 bezoekers, nu maar 30'

BERGEN OP ZOOM - Geen rij voor de trampoline, alle ruimte in de ballenbak en maar een handje vol gillende leeftijdsgenoten; Monkey Town Bergen op Zoom is sinds de heropening een waar paradijs voor de kinderen die er komen spelen. Dat zijn er maximaal 30, terwijl het er voor de coronacrisis een drukke bedoening was op een koude zaterdag als deze.