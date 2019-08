Speciale gasten mogen mee in de zijspan tijdens de Kleine Tour in Steenbergen

STEENBERGEN - ,,Ik ben net Beatrix”, had Jan Free gisteren gezegd tijdens het zwaaien naar de rennertjes van de Kleine Tour Steenbergen. Hij was een van de gasten die ter gelegenheid van 50 jaar Kleine Tour in een motor met zijspan mee mocht rijden.

De dag startte gisteren met een door regen natte cyclocross op het sportpark aan de Seringenlaan. Bij de meisjes haalde Roos Janssen (Kluswijs Steenbergen) en bij de jongens Brent Jongenelen (Fujifilm) de minste strafpunten. Rinz van der Staal (Glastuinbouw Steenbergen) en Emmelie de Kok (Brasserie Puur) wisten hun gele trui te behouden, maar het verschil in punten in de kop van het klassement is klein.

De tien motoren met de speciale gasten reden voor en achter de karavaan tijdens de etappe naar Huijbergen en Bergen op Zoom. Jan Free vindt het, net als andere bewoners van SDW aan de Zuidwal, ‘super’ om in een motor met zijspan mee te rijden. Samen met begeleidster Soraya van Eekelen zit hij in het zijspan bij Pieter en Claudia Kloppenburg uit Hoek van Holland. ,,We lazen een oproep om mee te rijden voor deze speciale gasten”, vertellen Pieter en Claudia. ,,We rijden gemiddeld twaalf keer per jaar bij evenementen door het hele land.’'

De aandacht op het laatste gedeelte van de etappe is gericht op de 31 rennertjes die dit jaar moeten stoppen omdat ze 14 jaar zijn . Vanaf Bergen op Zoom mogen ze vooraan in de karavaan rijden en nemen ze op het bordes van het oude stadhuis in de Kaaistraat gezamenlijk alvast afscheid van de Tour. Ook ploegleider Marian Raaijmakers (Van Gils Autoschade) en voorzitter Wim Roovers, die allebei stoppen, fietsten in een wit shirtje mee.