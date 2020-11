Spanning stijgt in Markiezenhof, gaat de opening door?

Daar wordt dinsdagavond meer over bekendgemaakt door premier Rutte en minister De Jong. In Het Markiezenhof volgen ze de ontwikkelingen op de voet. Het Markiezenhof is al maanden dicht. Het is verbouwd tot geheimenpaleis.

Versoberd

Quote We gaan uit van een digitale opening zaterdag Jesse van Tetterode, Markiezenhof ,,We hadden de opening al versoberd na de gedeelte lockdown. We gaan nu uit van alleen nog maar een digitale opening zaterdag om 11.00 uur van het vernieuwde museum en van Koele Wateren. Die kan iedereen via de website en Facebook volgen. Maar de vraag is zelfs of dat gaat lukken. Want we hebben de opnames gepland op donderdag. Als we eerder dicht moeten, kan mogelijk dat niet meer. We vergaderen woensdagochtend, misschien kunnen we de opnames naar voren halen.”

Dat zegt Jesse van Tetterode. Hij is samen met Claartje Rijkers verantwoordelijk voor de herinrichting van het museum. Jaren is er toegewerkt naar dit moment. Maar van een feestje kan geen sprake meer zijn. ,,We hadden genodigden op vrijdag, zaterdag en zondag in groepjes willen rondleiden. Maar ook dat kan niet meer. Waar we nu nog aan denken is om hen individueel toe te laten. Op eigen gelegenheid. In tijdsblokken die zelf kunnen boeken met een e-ticket. Maar als het museum dicht moet, vervalt ook dat.”

Creatief

Toch zit hij niet bij de pakken neer. ,,We gaan gewoon door. Als we nu geen opening kunnen doen, doen we dat op een later moment zeker wel. Daar moeten we creatief mee omspringen.”

Koele Wateren is de tweede grote expositie die Het Markiezenhof binnenhaalt uit de samenwerking met het Rijksmuseum en een aantal andere kleine musea. De werken komen uit Harlingen waar de tentoonstelling Koele Wateren een doorslaand succes was.

Spanning

Als aanvulling op Koele Wateren presenteren tientallen kunstenaars eigen werk aanhakend op het thema. Dat is een initiatief van Arsis kunst en sociëteit. Deze kunstwerken zijn te zien in een van de tuinzalen van Het Markiezenhof en het pand Zuivelplein 5. ,,We wachten in spanning af”, zegt Maarten van ‘t Hof van Arsis terwijl hij bezig is met de inrichting in de tuinzaal. Ook cursisten van Atelier 13 presenteren werk geïnspireerd door Koele Wateren. Dat is te zien in het atelier in de Sint Annastraat 10.

Aan Koele Wateren hangt ook nog een foto-expositie. Ook in Het Markiezenhof. Het water van de Brabantse Wal, gefotografeerd door amateurs. De beste inzendingen van deze wedstrijd zijn te zien. Als het museum open mag ...