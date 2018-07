Spanning op De Beek Halsteren loopt op

video Drie bijzondere kraampjes op de Krabben­foor in Bergen op Zoom

27 juli BERGEN OP ZOOM - Het is warm, heel warm in Bergen op Zoom. Dat was overdag te merken op de Krabbenfoor. Het was heel rustig. Maar de mensen die de hitte wel trotseerden, konden allerlei bijzonders kopen. Wij pikten deze bijzondere drie kraampjes eruit.