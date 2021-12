Spaensche Scharen lijkt enige optie om versneld woningbouw te ontwikkelen

Geen lapje grond in Bergen meer te krijgen, toch zijn er nog volop kansen voor woningbouw

BERGEN OP ZOOM - Wie op huizenjacht is en nieuwbouw wil, weet het allang: alle bouwprojecten zijn uitverkocht. Maar ook de bouwgrond in de gemeente Bergen op Zoom is zo goed als op. Toch ziet wethouder Patrick van der Velden nog volop kansen. Zowel in de Bergse binnenstad als in dorpen als Halsteren en Lepelstraat.

12 augustus