SP’er Carlo van den Aarsen stopt als raadslid Bergen op Zoom

,,Sinds de dag dat ik lijsttrekker mocht zijn, voelde ik dat dit schuurde met mijn baan”, schrijft hij. ,,De lange dagen in Den Haag in combinatie met de lange reistijd zorgt ervoor dat ik het maar moeilijk kon combineren met mijn werk.”

Hij vond het belangrijk om zich onder de mensen te begeven. ,,De wijken en buurten in, om er achter te komen wat er leeft in de gemeente. Dit maakt je wat mij betreft een goed raadslid.” Daar had hij door zijn drukke agenda geen of weinig tijd voor, zegt Van den Aarsen. ,,Terwijl ik dit ontzettend belangrijk acht voor het raadswerk. Ik laat de eervolle taak als raadslid daarom ook graag over aan iemand die er wel de tijd voor heeft.”