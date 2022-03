Soppen en klussen bij het buurthuis in Lepelstraat: ‘We vonden dingen die er al 25 jaar lagen’

Miriam Zoetekouw is de ramen aan het wassen. ,,Daar hou ik van”, lacht ze. Miriam is samen met haar medeleden van Kiwanisclub Fortessa uit Steenbergen op pad. ,,Een deel van onze leden zijn in Welberg bezig, waar de Zonnebloem een lunch organiseert. Wij waren vorig jaar ook hier in ’t Weike, dat was heel gezellig. Dus zijn we nu weer terug.”

Piet de Baaij en Rein de Groot zijn een ventilator boven de deur aan het inbouwen. ,,Ik kom hier zeker twee of drie keer per week om te klussen”, vertelt De Baaij. ,,Ik ben met pensioen, maar te jong om iedere dag te biljarten. Als iedere klus hier betaald moet worden, dat is niet te doen. Vrijwilligers zorgen dat de leefbaarheid in het dorp behouden blijft.”

De Groot knikt: ,,Samen vorm je een gemeenschap en samen moet je dingen voor elkaar boksen.”

Tekst gaat verder onder foto.

Volledig scherm Op verschillende plaatsen staken vrijwilligers het afgelopen weekend de handen uit de mouwen tijdens NLdoet. Bijvoorbeeld bij buurthuis ’t Weike in Lepelstraat, waar druk gesopt en geklust werd. © Pix4Profs/Peter Braakmann

Hulp altijd welkom

Jenny van Eekelen, algemeen medewerkster van SKW Lepelstraat, is blij met de hulp. ,,Het gaat vaak om dingen waar je normaal niet aan toe komt. Eens goed poetsen, kleine klusjes, de tuin schoffelen. Heel fijn dat dat nu gedaan wordt.” In het begin van de coronatijd heeft ze het hele buurthuis ook nog eens flink gepoetst, vertelt ze.

,,Verder konden we niks doen, dus zijn we maar eens op gaan ruimen. We vonden dingen die er al 25 jaar lagen. En eigenlijk was het best gezellig. Net als vandaag.” Na een stille coronatijd zijn er nu weer allerlei activiteiten in het buurthuis. Iedere middag is er een ouderensoos, er is een gymclubje, er worden muziek- en nostalgiequizen gehouden. ,,Zo fijn dat het weer kan”, vindt Van Eekelen. En de vrijwilligers zijn het met haar eens. ,,Er is eindelijk weer leven in ’t Weike.”

Volledig scherm Op verschillende plaatsen staken vrijwilligers het afgelopen weekend de handen uit de mouwen tijdens NLdoet. Bijvoorbeeld bij buurthuis ’t Weike in Lepelstraat, waar druk gesopt en geklust werd. © Pix4Profs/Peter Braakmann

Volledig scherm Op verschillende plaatsen staken vrijwilligers het afgelopen weekend de handen uit de mouwen tijdens NLdoet. Bijvoorbeeld bij buurthuis ’t Weike in Lepelstraat, waar druk gesopt en geklust werd. © Pix4Profs/Peter Braakmann