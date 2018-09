'Soms weten ook wij het antwoord niet'

Ook de tuinbonen, die we van het voorjaar gezaaid en van de zomer geplukt hebben, komen ondanks dat we ze ondergefreesd hebben, opnieuw boven. We laten de planten staan, overwoekerd door onkruid weliswaar, omdat we ieder jaar hopen dat we er nog een tweede keer van kunnen plukken. Dat is helaas nog nooit gebeurd, maar stel je nou eens voor dat we een hele mooie nazomer hebben?