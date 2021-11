‘Soms krijg ik wel gekke blikken vanwege mijn roze haar, ook buiten Hoogerheide’

Demi Becht (18) is geboren en getogen in Hoogerheide. Maar ze viert het liefste carnaval in Bergen op Zoom, of Vastenavend zoals ze het daar noemen. ,,Hier vind ik carnaval minder sfeervol.”

Valt er wel wat te beleven in Hoogerheide?

,,Niet echt, haha. Je hebt wat winkels, maar er wordt niet veel interessants georganiseerd. Eens per jaar vindt het Brabantse Wal Festival plaats, that’s it. Dan hebben we carnaval nog, maar daarvoor ga ik liever naar Bergen op Zoom.”

Is carnaval in Hoogerheide niet leuk, dan?

,,Het is hier wat simpeler dan in Bergen op Zoom. Er zijn niet zoveel cafés en de optocht is veel kleiner. Dat maakt het minder sfeervol. Ook vind ik de dresscode daar met de bontjas en het gordijn, heel leuk. Er zijn een paar echte Snoeken die dat pijnlijk vinden om te horen, maar de meeste mensen die ik ken, vieren carnaval niet in Hoogerheide.”

Jongeren gezocht! Waar houden jongeren zich mee bezig? Wat vinden zij van hun woonplaats? We laten hen in de rubriek Jong in aan het woord. Vandaag: Demi Becht uit Hoogerheide. We zoeken nieuwe interviewkandidaten! Ken jij iemand die wel in deze rubriek wil of wil jij er zelf in, stuur dan een mailtje naar anne.jansen@bndestem.nl.

Wat vind je leuk aan je dorp?

,,Ik woon al sinds mijn geboorte in hetzelfde huis, dus ik ken vrijwel iedereen hier. Als je op straat loopt, wordt er altijd gedag gezegd en ik vind de sfeer in de kleine winkels gezellig. Als ik door het dorp loop, valt het me regelmatig op hoe sfeervol het is. Dat heb ik in Tilburg bijvoorbeeld helemaal nooit. Het is daar veel killer en minder gezellig. Je merkt dat mensen elkaar niet kennen. Iedereen in de stad is gehaast, er is altijd wel wat te doen. In een dorp maken mensen nog gezellig een praatje met elkaar.”

Als je het één dag voor het zeggen had, wat zou je dan veranderen?

,,Dan zou ik een heel groot festival organiseren door heel het dorp heen met veel muziek en theater. Een goede kunsthal zou ook leuk zijn, net als een museum waar veel wisselende exposities zijn.”

Quote Ik ken vrijwel iedereen hier. Als je op straat loopt, wordt er vrijwel altijd gedag gezegd Demi Becht

Je houdt veel van cultuur. Zit je daarvoor goed in deze regio?

,,Het is hier niet heel cultureel, dus ik ga vaak met mijn zus of vrienden richting Amsterdam, voor musea en het theater.”

Waarom wilde je op de foto bij Purper?

,,Het is een heel leuke winkel waar ik vaak kom. Ze verkopen er tweedehands kleding en nieuwe sieraden. Ik vind tweedehands kleding helemaal geweldig en ik vind dat sieraden je outfit afmaken, dus ik ben heel blij met deze winkel in Hoogerheide. Ook hebben ze een creatief atelier voor mensen met een beperking en is de sfeer er altijd goed. Ik ga er graag op mijn gemakje neuzen.”

Waar chill je met je vrienden?

,,We gaan regelmatig wat drinken bij Bij de Pastorij en anders zitten we bij iemand thuis. Veel meer is er niet te doen. Ik ga niet zo graag uit, alleen met de Vastenavend. Ik geef mijn geld liever uit aan theaters en festivals dan aan een avond drinken. Een terrasje pakken vind ik wel altijd gezellig.”

Quote Ik geef mijn geld liever uit aan theaters en festivals dan aan een avond drinken Demi Becht

Je hebt momenteel roze haar. Kijken ze daar in Hoogerheide van op?

,,Haha, soms al wel. De meeste mensen hier denken ‘doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg.’ Ik krijg wel gekke blikken, maar dat is ook buiten Hoogerheide zo. En ik hou van vrolijke, vintage kleding. Ik vind het niet erg als mensen kijken. Ik kies er zelf voor om mijn haar roze te verven. Ik krijg ook leuke reacties. Mijn haar was eerst wat langer, en ook gekleurd. In het begin van de pandemie heb ik het gemillimeterd en zwart geverfd. Ik kwam toen eens in de bloemenwinkel en ze vroegen waar mijn gekleurde haar was.”

Hoe zie je de toekomst voor je?

,,Ik wil graag in de culturele sector werken. Mijn huidige opleiding is heel leuk en misschien wil ik hierna een hbo-opleiding doen. Misschien de kunstacademie. Het lijkt me heel gaaf om decors te ontwerpen en misschien zelfs mijn eigen expositie te maken.”

Quote Het lijkt me heel gaaf om decors te ontwerpen en misschien zelfs mijn eigen expositie te maken Demi Becht

Zou je op kamers willen in Tilburg?

,,Voorlopig niet. Het is twee uur reizen van Hoogerheide naar Tilburg, maar ik reis met anderen samen. Dat maakt het minder erg. Bovendien hoef ik maar drie dagen in de week op school te zijn en kan de rest thuis.”

Wil je je hele leven in Hoogerheide blijven wonen?

,,Dat ben ik in ieder geval niet van plan. Zeker niet als ik straks naar het hbo ga. Ik denk dat ik in Utrecht wil studeren, dan beslis ik misschien wel om daar op kamers te gaan.”

Demi Becht (18) Woont met: moeder Nicole, vader Ronald, zus Kitty

Huisdieren: hond Lana

School: tweede jaar ruimtelijke vormgeving aan de Rooi Pannen in Tilburg

Hobby’s: theater en concerten bezoeken, creatief zijn, muziek luisteren en dingen ondernemen met vrienden

Bijbaantje: bij Bagels & Beans in Bergen op Zoom

Verliefd: nee