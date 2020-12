Sommige mensen worden altijd gevraagd in het bestuur en Piet (69) uit Halsteren is er een van

dit was mijn nieuws Vastena­vend, vrachtwa­gens en virus, dit blijft verslagge­ver Jan van de Kasteele bij van 2020

20 december Wat blijft je als verslaggever bij van 2020? Dat bizarre jaar. Naast corona ook gewone onderwerpen. Zoals de jarenlange strijd om betere bouwkoten voor de fameuze Bergse Vastenavend, de soap over vrachtwagens die ondanks alles gewoon door de binnenstad blijven rijden. En ook de opkomst van natuur- en recreatiegebied De Heide. Na jaren van niks nu the place to be in de zomer.