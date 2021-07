Sofie verrast zichzelf met winst zoetwatervissen bij de jeugd

Al meer dan 40 jaar houdt hengelsportvereniging De Rietvoorn met behulp van de Bergse Hengelsport Kombinatie (BHK) het Hengelsportkampioenschap Zoetwatervissen voor jeugd tot en met 16 jaar. In die 40 jaar is er veel veranderd. Henk Ditmer, de oud-voorzitter van De Rietvoorn weet daar alles van. ,,Toen we ermee begonnen, werd het kampioenschap op één avond gehouden, daar deden zo’n veertig kinderen aan mee. Maar dat is al jaren niet meer zo.”

Volledig scherm © Pix4profs/Iman Fase

Dit jaar waren er elf deelnemers. Tot haar grote verrassing werd Sofie Stroop met de vangst van een vis van 6.06 meter kampioen. Quinten van der Zanden werd tweede met een van 5,95 meter en Yep Langenberg derde met een vis van 5,59 meter. Sofie: ,,Ik had dit niet verwacht. De Nol Jurgers Trofee krijgt een plaatsje op het plankje boven mijn bed.” Jurgers heeft veel betekend voor de hengelsport in Bergen op Zoom. Hij is erelid van De Streyenvissers, een vereniging die ook is aangesloten is bij de BHK.

Vangst viel tegen

Dit jaar waren de jeugdige deelnemers, net als de voorgaande keren, zes avonden te vinden langs de waterkant van het Anton van Duinkerkenpark. Vier avonden moesten ze meedoen om in aanmerking te komen voor een prijs. De vangsten vielen erg tegen. Jaap van der Voort, de huidige voorzitter van De Rietvoorn, had dat niet verwacht. ,,De vissen willen niet bijten. Volgend jaar vissen we misschien bij verschillende wateren in de gemeente.”

Volledig scherm © Pix4profs/Iman Fase