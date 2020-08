Soepelere coronaregels voor zwemmen: Jeugd kan binnenkort weer discozwemmen in de Schelp

BERGEN OP ZOOM - Vaker banen zwemmen, op vrijdagavond discozwemmen en de kwetsbare groepen weer toelaten in de Schelp voor onder meer revalidatiezwemmen en zwangerschapzwemmen. Vanaf half september is dat volgens zwembadmanager Walter van Krieken weer mogelijk. ,,De coronaregels zijn versoepeld. We hebben alles onder controle. Dat is ook wel eens lekker.”

De douches mogen weer gebruikt, de kleedruimtes zijn weer open en ook de toiletten mogen onbeperkt worden gebruikt. Alles wel op de corona-afstand van anderhalvemeter. In het water geldt de afstand niet meer voor groepslessen en activiteiten.

Verwarrend

,,Toch houden wij wel vast aan de anderhalve meter in het bad”, zegt Van Krieken. ,,Het is verwarrend, in het water geen afstand, maar zodra je op de kant staat weer wel. Bovendien is het virus in Bergen op Zoom nog flink aanwezig, dus de versoepeling in het water voeren wij nog niet door.”

De behoefte aan banen zwemmen is groot, merkt Van Krieken. ,,Dat breiden we uit, mogelijk naar drie keer per dag. Nu doen we het een tot twee keer per dag in blokken van drie kwartier.” Ook het recreatiezwemmen wordt kleinschalig opgestart.

,,Dan laten we bijvoorbeeld maximaal 25 jongeren toe van 18 jaar en ouder. Voor de jeugd tot en met 12 jaar willen we het discozwemmen weer invoeren. Die hoeven geen afstand te houden. Dus dan kan je wel honderd kinderen ontvangen.”

Bang dat met die aantallen de techniek het bad weer in de steek laat, is Van Krieken niet. Zwembad de Schelp kampte maandenlang met technische problemen. Grote groepen zwemmers kon het bad niet aan, dan trad een storing op. Het bad ging daardoor meerdere keren dicht.

,,Het probleem deed zich alleen nog voor in het recreatiebad”, stelt Van Krieken. ,,En pas bij meer dan tweehonderd bezoekers. Pas al de coronacrisis helemaal voorbij is kunnen we het systeem weer testen.”

Melanen 6 september dicht

Het recreatiebad gaat half september weer open omdat zwembad De Melanen op 6 september dicht gaat. ,,Daar hebben we deze coronaperiode het recreatiezwemmen kunnen aanbieden.” Maximaal 350 bezoekers konden er terecht en die moesten vooraf reserveren. Op een ‘normale’ warme zomerdag telt het bad wel eens 1500 bezoekers.

Banen zwemmen in het instructiebad is vanaf half september ook weer mogelijk. ,,Tot op heden is dat alleen in het wedstrijdbad. Maar met name de kwetsbare groepen zwemmen graag in het instructiebad, waar het minder diep is.”

Verenigingen ook weer actief

Voor de diverse verenigingen start binnenkort ook het zwemseizoen weer. ,,Vrijwel alle verenigingen, waaronder De Krabben, de reddingsbrigade en de Reuma Patiënten Vereniging, hebben toegezegd weer te beginnen.”