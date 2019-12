Soep, stamppot en ‘haute dogs’ tijdens Foodstoet in Bergen op Zoom

Waar zijn de stoffelij­ke resten van Johan van der Heyden?

17:04 STEENBERGEN - Het lichaam van de vermiste Belgische loodgieter Johan van der Heyden (56) is in Steenbergen met een kettingzaag in stukken gesneden. Daarna zijn de stoffelijke resten verbrand in een ijzeren ton. Dat gebeurde op het woonwagenkampje in Steenbergen. Dat hebben twee zonen van een van de verdachten van de moord, de Belgische ex-prostituee Wanda van R., vorige week aan de politie verteld.