Sociale media essentiëler dan ooit voor winkels: zo verkopen ze tóch nog hun kleding

Duizenden patiënten wachten op operatie in Amphia en Bravis ziekenhuis

13 januari BREDA/ROOSENDAAL - In deze coronatijd een nieuwe heup of knie nodig? Hard toe aan een staaroperatie? Dan moet u veel geduld hebben. In het Amphia ziekenhuis (Breda en Oosterhout) wachten ruim 4600 patiënten op een operatie. In Bravis (Roosendaal en Bergen op Zoom) staat de teller op ruim 2000 wachtenden.