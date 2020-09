Sobere 11-11-viering in Woensdrechtse kernen: ‘Gezondheid is belangrijker dan leut’

Door corona is het niet mogelijk om er een groot feest van te maken. De verenigingen kiezen voor een afgeslankt feestje.

Bij carnavalstichting de Sanegeit in Huijbergen is na de installatie van prins, nar en grootse boer altijd iedereen welkom. ,,Dit jaar helaas niet", zegt secretaris Lia Linders. ,,De viering is alleen voor de leden van de stichting en de leden van de boerenkapel moeten hun instrument thuis laten. De prins, grootste boer en nar worden wel geïnstalleerd en we maken we het nieuwe carnavalsmotto bekend."

Quote We hebben dit jaar een nieuwe prins. Jammer dat die nieuwe hoogheid zich niet kan presente­ren aan alle Wjeeldrech­te­na­ren Fon van Zunderd, De Snoeken

Bij carnavals vereniging De Snoeken uit Wjeeldrecht (Hoogerheide en Woensdrecht) zal het er op dezelfde manier aan toe gaan als in Huijbergen. ,,Dat wordt dus een saaie avond", verzucht Fon van Zunderd, voorzitter van De Snoeken. ,,We hebben dit jaar een nieuwe prins. Jammer dat die nieuwe hoogheid zich niet kan presenteren aan alle Wjeeldrechtenaren."

Gemeente is positief

Carnavalsstichting d'Ossekoppe uit Ossendrecht telt ruim vijftig leden. ,,Helaas kunnen niet al onze leden aanwezig bij de 11-11 viering, want dat is volgens de coronarichtlijnen te veel volk", legt secretaris Nick Hoogerwerf uit. Bij de Ostrechtse 11-1 viering zullen alleen het bestuur en de raad van 11 aanwezig zijn, waarbij de prins en de nar worden geïnstalleerd en het nieuwe motto bekend wordt gemaakt.

In Putte wordt viering altijd gehouden op de vrijdagavond voor 11 november met een lampionoptocht voor de jeugd. ,,Die optocht gaat gewoon door met de prins, nar en grootse boer voorop", zegt Sabina Hopmans van de Putse carnavalstichting de Grensneus. ,,Dit jaar mogen de ouders van de kinderen niet meelopen in de optocht. We hebben onze plannen voorgelegd aan de gemeente Woensdrecht en die is positief.” De vier carnavalsverenigingen zijn nog in overleg met de gemeente Woensdrecht over de carnavalsoptochten van volgend jaar.

'Alleen als er een vaccin is’

In Wjeeldrecht is het nieuwe carnavalsmotto 'We zien ut wir zitte'. Maar Fon van Zunderd ziet een grote optocht door de straten van Woensdrecht en Hoogerheide nog niet zitten. ,,Als er in de omliggende gemeentes geen optochten gehouden mogen worden, bestaat de kans dat veel mensen naar onze optocht komen kijken, en dan wordt het veel te druk langs de route." Hij denkt dat het alleen maar mogelijk is om een optocht te houden als er een vaccin is. ,,Gezondheid is belangrijker dan leut maken."

De vier carnavalsclubs zijn zich er terdege van bewust dat ze door strengere coronamaatregelen, alsnog hun elluf-ellufviering moeten annuleren.