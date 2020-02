Soap kost Bergen op Zoom tienduizenden euro's, curator staat versteld

video Eindelijk: hoog water! Is de droogte nu voorbij?

6:00 BREDA - Nog nooit was het zo nat in februari, dus het water van de Aa of Weerijs onder Breda klotst enthousiast tegen de oevers. Het is alweer een tijdje geleden dat er zoveel water door de beek werd geperst. Met dank aan de grote hoeveelheden regen die in de afgelopen weken zijn gevallen. Is de droogte nu écht voorbij?