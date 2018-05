Sneller internet voor buitengebied Brabantse Walgemeenten en Halderberge

BERGEN OP ZOOM - Bewoners van het buitengebied van de Brabantse Walgemeenten en Halderberge maken zich al jaren sterk voor snel internet. Ze zijn opgetogen dat er nu voldoende animo is om een glasvezelnetwerk aan te leggen.

Bewoners van het buitengebied van de Brabantse Walgemeenten en Halderberge krijgen sneller internet. Het benodigde aantal abonnementen is dinsdag bereikt, een week voor het sluiten van de campagne.

Glasvezel Buitenaf, het bedrijf waarmee Halderberge, Steenbergen, Bergen op Zoom en Woensdrecht in zee zijn gegaan voor het realiseren van sneller internet had laten weten dat het glasvezel zou aanleggen als zeker 50 procent van beoogde huishoudens zou meedoen. Dat percentage is nodig om het project kostendekkend te maken.

De teller stond dinsdag al op 52 procent. De campagne loopt tot 4 juni. Vermoedelijk neemt het percentage in de komende dagen nog fors toe. Glasvezel Buitenaf trok dinsdag door de West-Brabantse regio om mensen te informeren over het project en ze de mogelijkheid te bieden in te schrijven voor een abonnement. Woensdag volgt een tweede tour door de regio.

Huishoudens die kiezen voor een aansluiting op het glasvezelnetwerk betalen eenmalig 1815 euro. Ook is het mogelijk 15 euro per maand te betalen. Huishoudens moeten dat bedrag betalen zolang ze van de dienst gebruikmaken. Inwoners die na de sluitingsdatum alsnog kiezen voor glasvezel betalen minimaal 995 euro extra.

Ondernemers en andere bewoners van het buitengebied voeren al jaren campagne voor de aanleg van glasvezel. Rian Govers en Marinus Krijger, twee van de vele pleitbezorgers, zijn dan ook opgetogen dat de vereiste grens van 50 procent abonnementen is geslecht. ,,En het mooie dat dit al een week voor het verstrijken van de deadline gebeurt'', zegt Govers. ,,Ik weet dat er andere gemeenten zijn, waarbij het percentage kort voor de deadline nog niet in zicht was.''

Krijger en Govers laten weten dat sneller internet van groot belang is voor de leefbaarheid en de werkgelegenheid in het buitengebied. Govers wijst erop dat het daardoor makkelijker wordt een bedrijf op te zetten buiten de kernen en dat het bijvoorbeeld ook belangrijk is voor kinderen die op systemen van scholen moeten inloggen en voor opdrachten en projecten snel internet nodig hebben.